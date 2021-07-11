Екс-ведуча "Ревізора" Ольга Фреймут, як відомо, живить пристрасть до етикету

Друзі вже бояться з нею обідати, як вона сама зізнавалася, а ось чоловікові - діватися нікуди. Так, 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, відчитавши благовірного - генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотко - за його зовнішній вигляд, передає Politeka.net.

Фреймут вказала на помилку, засвітивши на весь екран "п'яту точку" свого коханого. На фото можна побачити, як із задньої кишені джинсів визирав мобільний телефон.

"Носити телефони в кишенях? Ні, ні, ні. У кишенях бажано взагалі нічого не зберігати. Це псує силует і додає "вокзальності, - Ольга була сувора, але все ж додала, - Вибач, Володя ❤️".

До речі, іноді Локотко, навпаки, допомагає дружині "виховувати" українців. Так недавно він показав, як правильно пити коктейль "Маргарита".

"Як пити коктейль "Маргарита"? Облизувати сіль? З соломинки? Вибираємо місце на склянці - і п'ємо з одного боку. P. S. Володя прихильник моєї рубрики #етикетсфреймут", - підписані кадри.

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