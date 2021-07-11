Экс-ведущая "Ревизора" Ольга Фреймут, как известно, питает страсть к этикету

Друзья уже боятся с ней обедать, как она сама признавалась, а вот мужу - деваться некуда. Так, 39-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, отчитав благоверного - генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко - за его внешний вид, передает Politeka.net.

Фреймут указала на ошибку, засветив на весь экран "пятую точку" своего возлюбленного. На фото можно увидеть, как из заднего кармана джинсов выглядывал мобильный телефон.

"Носить телефоны в карманах? Нет, нет, нет. В карманах желательно воообще ничего не хранить. Это портит силуэт и придает "вокзальности, - Ольга была строга, но все же добавила, - Извини, Володя ❤️".

К слову, иногда Локотко, наоборот, помагает жене "воспитывать" украинцев. Так недавно он показал, как правильно пить коктейль "Маргарита".

"Как пить коктейль «Маргарита»? Облизывать соль? Из соломинки? Выбираем место на стакане - и пьем с одной стороны. P.S. Володя сторонник моей рубрики #этикетсфреймут", - подписаны кадры.

Напомним, Фреймут засветила свое авто с кожаным салоном и сделала украинцам предложение

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