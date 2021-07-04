Ведуча Ольга Фреймут вирішила влаштувати день барбекю, покликавши гостей до себе додому
39-річна зірка, відома своєю любов'ю до етикету (випустила книгу і проводить майстер-класи), показала в "сторіз" в Instagram, як готується до застілля, давши кілька порад по сервіровці, передає Politeka.net.
Так, Фреймут засвітила білосніжну терасу з плетеними меблями. Поки вона накривала на стіл, її чоловік, генеральний директор "Нового каналу" Володимир Локотко "чаклував" біля мангалу.
"У нас сьогодні день барбекю. Я накриваю на стіл, поки Володя готує м'ясо і рибу. Свекруха, мама, похресниця, - багато гостей, - повідомила на кадрах Ольга, додавши в підписи, - Стіл сервірую, але простенько, без полотняних серветок і стаканчиків під все-все-все".
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Ведуча зазначила, що серветки поклала паперові, бо за столом буде багато дітей. Але при цьому додала "родзинку": вінтажні срібні щипці для салатів і троянди з їхнього саду.
"В етикеті вітається надувага: більше приладів, тарілок, деталей, - це не випендоювання, а турбота про гостей", - зазначила Ольга.
Також Фреймут показала, чим пригощатиме гостей. Зокрема, оладками з цукіні, які подаватиме з червоною ікрою.
"Ще кажуть, чим складніше сервіровка, тим смачніше їжа))) Відволікання уваги. У нас не так, так як готує Володя", - додала вона, засвітивши чоловіка поруч з мангалом.
Нагадаємо, що Фреймут показала, як підросла її молодша дочка, красномовне фото: "Моя Євдокія".
Як повідомляла Politeka, телеведуча Оля Фреймут в пікантному боді показала, що для неї ідеальне життя: "Ого, сміливо".
Також Politeka писала, що Фреймут з шиком відгуляла 4-річчя дочки в Іспанії, рідкісні фото малятка:"Моя любов".