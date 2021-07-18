Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая устраивает курсы по этикету, решила поучить манерам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм, специалист по этикету рассказала о четырех панских манерах на миллион.

"Тыкаете пальцем?", - спросила телеведущая.

По словам Ольги, тыкать пальцем можно, однако только на неодушевленные предметы. На людей не стоит, и даже на воробья.

«Когда кашляете, какой рукой прикрываете рот? Правой? Нет, нет, нет. Левой надо. Права - для приветствий, а левая для ваших дел (почесывание, чихание, ковыряние в зубах - но вы же такое не делаете?)», - пишет Фреймут.

Ольга обратила внимание, что когда за столом просят подать соль, то одновременно нужно передать и перец.

«Они, как Кай и Герда, - неразлучны»,- убеждена специалист по хорошим манерам.

Сумочку на лямке необходимо носить на левом плече.

«Потому правой рукой мы здороваемся, чтобы не запутаться, лучше сумку носить на левом», - отметила Ольга.

Также «королева этике» продемонстрировала безупречное чувство стиля. На снимке она появилась в черном кружевном топе, который элегантно подчеркнул фигуру Ольги.

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