Известный украинский исполнитель Дзидзьо стал участником шоу "Співають всі" и показал кадры своего выступления

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель и шоумен Дзидзьо, который недавно развелся с женой Ярославой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился удивительными кадрами со своего выступления на сцене шоу "Співають всі".

Как видно, для выступления Дзидзьо выбрал яркий новый образ, который отличается от того, что был раньше. На нем синий костюм с интересным декором и светлая кофта с пестрым принтом. Завершает образ необычный головной убор и модные очки.

В подписи к фотографиям Дзидзьо написал: "Меня пригласили быть гостем одного из выпусков нового крутого шоу "Співають всі" на канале "Украина"! Кто-то так гениально придумал, это что-то невероятное! Смотрите в эфире совсем скоро!". Пользователи тут же принялись обсуждать новые симки артиста, засыпая его комплиментами в комментариях.

Напомним, Бывшая жена Дзидзьо Slavia с неприкрытым животом заговорила об изменениях в жизни: "Больше не могу".

Как сообщала Politeka, Дзидзьо в обнимку с известной актрисой принимает поздравления: "Она действительно королева".

Также Politeka писала, что Могилевская оконфузилась из-за нового видео с кумой Дзидзьо Цибульской: "Дожить нужно".