Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) показался в объятиях известной актрисы

Как пишет Politeka.net, Дзидзьо является популярным украинским исполнителем. Красавчик недавно развелся с певицей Slavia, с которой официально оформил отношения в 2013 году. Сейчас артист продолжает заниматься творчеством и активно ведет социальные сети.

На новом фото Михаил Хома появился в рубашке и штанах, обняв Аду Роговцеву. Как можно понять, легендарной актрисе сегодня 84 года.

"Сегодня в Ады Николаевны День Рождения !!!!!!! Собираю все поздравления в красивый букет и с хорошим подарком еду лично приветствовать нашу КОРОЛЕВУ", - написал Михаил под фотографией.

Горбунов сразу прокомментировал публикацию: "Многая лета. Наши поздравления".

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая, положительная, солнечная с Днем рождения!", "Она действительно Королева и Человек с большой буквы. Поздравляем", "С Днем Рождения !!! Крепкого здоровья и долголетия !!!", "Пусть судьба будет щедрой на подарки! С Днем рождения".

Напомним, Могилевская оконфузилась из-за нового видео с кумой Дзидзьо Цибульской

А еще Politeka сообщала, что Dzidzio после развода со Slavia оказался в крепких объятиях бородатого друга

Также Politeka писала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia без одежды раскрыла свои секреты красоты



