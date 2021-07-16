Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) показался в объятиях известной актрисы
Как пишет Politeka.net, Дзидзьо является популярным украинским исполнителем. Красавчик недавно развелся с певицей Slavia, с которой официально оформил отношения в 2013 году. Сейчас артист продолжает заниматься творчеством и активно ведет социальные сети.
На новом фото Михаил Хома появился в рубашке и штанах, обняв Аду Роговцеву. Как можно понять, легендарной актрисе сегодня 84 года.
"Сегодня в Ады Николаевны День Рождения !!!!!!! Собираю все поздравления в красивый букет и с хорошим подарком еду лично приветствовать нашу КОРОЛЕВУ", - написал Михаил под фотографией.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Жара до +35 продолжит терзать украинцев, но в части областей пройдут дожди: кому будет легче
Ему было всего 19 лет: трагически оборвалась жизнь молодого украинского защитника
Погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату: «Похолодает аж до +21 градуса»
Горбунов сразу прокомментировал публикацию: "Многая лета. Наши поздравления".
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"Лучшая, положительная, солнечная с Днем рождения!", "Она действительно Королева и Человек с большой буквы. Поздравляем", "С Днем Рождения !!! Крепкого здоровья и долголетия !!!", "Пусть судьба будет щедрой на подарки! С Днем рождения".
Напомним, Могилевская оконфузилась из-за нового видео с кумой Дзидзьо Цибульской
А еще Politeka сообщала, что Dzidzio после развода со Slavia оказался в крепких объятиях бородатого друга
Также Politeka писала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia без одежды раскрыла свои секреты красоты