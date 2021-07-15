Украинская певица Наталья Могилевская вместе с кумой Дзидзьо Олей Цибульской рассмешили украинцев

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской певицей. Красотка не выступает на сцене, но и активно развивает свой блог в Инстаграм. В этот раз певица решила записать ролик с коллегой по цеху Ольгой Цибульской, кумой украинского исполнителя Дзидзьо (Михаил Хома).

В видео Оля и Наталья стояли рядом. Красотки пародировали под песню, развлекая фанатов. Могилевская была в наряде с большим декольте, демонстрируя его перед камерой.

"Всем позитивной пятницы!", - написала Наташа, забыв, что сегодня четверг.

Фанаты сразу кинулись комментировать публикацию, заметив конфуз:

"Сегодня четверг", "По ощущениям действительно пятница!", "Еще до пятницы дожить нужно", "Спасибо, взаимно", "Пятница завтра же", "Меня тоже сегодня утром так перемкнуло, тоже думала что пятница, а сегодня четверг".

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