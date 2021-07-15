Украинская певица Наталья Могилевская вместе с кумой Дзидзьо Олей Цибульской рассмешили украинцев
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской певицей. Красотка не выступает на сцене, но и активно развивает свой блог в Инстаграм. В этот раз певица решила записать ролик с коллегой по цеху Ольгой Цибульской, кумой украинского исполнителя Дзидзьо (Михаил Хома).
В видео Оля и Наталья стояли рядом. Красотки пародировали под песню, развлекая фанатов. Могилевская была в наряде с большим декольте, демонстрируя его перед камерой.
"Всем позитивной пятницы!", - написала Наташа, забыв, что сегодня четверг.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Масштабный пожар разгорелся в Харькове, на помощь брошен целый поезд: кадры ЧП
Виктория Булитко из "Дизель шоу" сообщила о своем состоянии после вакцинации: "Держитесь"
Трагически оборвалась жизнь известной красавицы-телеведущей: полтора года назад похоронила сына
14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
Фанаты сразу кинулись комментировать публикацию, заметив конфуз:
"Сегодня четверг", "По ощущениям действительно пятница!", "Еще до пятницы дожить нужно", "Спасибо, взаимно", "Пятница завтра же", "Меня тоже сегодня утром так перемкнуло, тоже думала что пятница, а сегодня четверг".
Напомним, непредвиденное случилось с Алиной Гросу на шоу с Остапчуком и Могилевской
А еще Politeka сообщала, что ведущий "Голосу країни" заснял неузнаваемую Могилевскую крупным планом
Также Politeka писала, что Могилевская намарафетилась перед съемками "Співають всі", фото крупным планом