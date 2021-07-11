Украинская певица Наталья Могилевская показала кадры закулисья нового шоу
Певица Наталья Могилевская стала главной судьей нового проекта "Співають всі", именно от ее голоса будет зависеть судьба участиков. Сейчас артистка активно делится кадрами со съемок шоу, пишет Politeka.net.
Не обходится и без казусов. Так, оказалось, что к костюму звезды забыли пришить карманы. Исправлять недоделку пришлось за 10 минут до выхода на площадку.
В результате все удалось исправить.
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Радостная Могилевская призналась, что наряд ей «страшно нравиться», она бросилась благодарить и целовать специалистов, которые работали над ее образом.
Повезло и ведущему Владимиру Остапчуку.
«Мой лучший ведущий. Я приготовилась, буду говорить сегодня, что ты лучший ведущий… У меня ж нет с тобой соприкосновений, где я могу сказать тебе какой-то комплимент», - отметила она.
«Вова Остапчук, жди сюрприз», - подписала кадры Могилевская.
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