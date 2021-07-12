Ведущий "Голосу країни" Слава Демин показал в необычном виде Наталью Могилевскую

Как пишет Politeka.net, Слава демин является не только популярным телеведущим, но и радиоведущим "Люкс ФМ". Красавчик активно ведет социальные сети, где его можно увидеть с многими украинскими звездами.

На кадрах, которые Слава опубликовал в Инстаграм, Могилевская и Демин показались вместе. Телеведущий применил специальный фильтр, который увеличил скулы и губы. Поэтому лица у звезд оказались довольно странными и неузнаваемыми.

"Друзья, Наташа Могилевская, и я тоже, после пластической операции. Вот вы спрашиваете, сколько у Могилевской пластических операций, вот, пожалуйста", - сказал Слава.

"Я не делала ни одной операции", - ответила, шутя, Наталья.

На кадрах ранее Могилевская была с Деминым и Русланой Лыжичко. Все трое пели песню, которую Наташа сделала народной.

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