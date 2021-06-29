Известный украинский телеведущий Слава Демин, звезда "Голосу країни", с которым сблизилась певица Тина Кароль, показал, как поздравил Владимира Дантеса с 33-летием

Как пишет Politeka.net, Слава Демин является популярным радио- и телеведущим в Украине. Красавчик часто мелькает в компании звезд, в частности с Тиной Кароль. На новом видео, которое Слава опубликовал в Инстаграм, мужчина показал, как поздравил Дантеса с 33-летием.

На видео Демин держал в руке торт, после чего жестко мокнул Владимира в него. Дантес после этого взял бутылку воды и побрызгал на фанатов.

Пользователи посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Поздравляю", "Это было шедеврально", "Класс. Ох, помню ещё Фабрику звёзд! Песня про девочку Олю была топ долго", "Это было круто", "Ахаха, какая крутая атмосфера", "Супер, смотрится с удовольствием".

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