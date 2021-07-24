Известный украинский исполнитель Дзидзьо, который недавно развелся с женой Ярославой (певица Slavia), заинтриговал заявлением

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель и шоумен Дзидзьо показал новое фото в своем Instagram.

Шоумен в костюме позировал рядом с нарядной ведущей программы «Світське життя» Екатериной Осадчей.

«Это будет что-то невероятное, скоро на «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» Благодарю команде @svitsketv за идею номера💙💛» - написал певец.

Пользщователи Сети не поскупились на комплименты.

«Ждем», «Красивые. Шляпка – супер», «Дзидзьо невероятный и то, что он делает, тоже невероятное», «Загульщик», - пишут в комментариях.

Напомним, в апреле фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал Катерине Осадчей в «Світському житті» о разводе со своей женой, певицей SLAVIA — Ярославой Притулой после 20 лет отношений. Он говорил, что уже 9 месяцев живет отдельно.

Дзидзьо также не стал отрицать, что изменял жене.

Напомним, Дзидзьо после развода поразил новым образом.

Как сообщала Politeka, Фреймут решила помочь экс-жене Дзидзьо: «Чтобы не прыгнула соседу на колени»

Также Politeka писала, что беременная Осадчая показала, как развлекается на яхте.