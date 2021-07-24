Известный украинский исполнитель Дзидзьо, который недавно развелся с женой Ярославой (певица Slavia), заинтриговал заявлением
Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель и шоумен Дзидзьо показал новое фото в своем Instagram.
Шоумен в костюме позировал рядом с нарядной ведущей программы «Світське життя» Екатериной Осадчей.
«Это будет что-то невероятное, скоро на «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» Благодарю команде @svitsketv за идею номера💙💛» - написал певец.
Пользщователи Сети не поскупились на комплименты.
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«Ждем», «Красивые. Шляпка – супер», «Дзидзьо невероятный и то, что он делает, тоже невероятное», «Загульщик», - пишут в комментариях.
Напомним, в апреле фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал Катерине Осадчей в «Світському житті» о разводе со своей женой, певицей SLAVIA — Ярославой Притулой после 20 лет отношений. Он говорил, что уже 9 месяцев живет отдельно.
Дзидзьо также не стал отрицать, что изменял жене.
Напомним, Дзидзьо после развода поразил новым образом.
Как сообщала Politeka, Фреймут решила помочь экс-жене Дзидзьо: «Чтобы не прыгнула соседу на колени»
Также Politeka писала, что беременная Осадчая показала, как развлекается на яхте.