Відома телеведуча Катя Осадча показала фотографії зі зйомок нового випуску шоу "Вечір прем'єр. Літня серія"
Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча, автор і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча, яка зараз чекає дитину, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму Instagram. Нещодавно на сторінці шоу телезірка опублікувала яскраві кадри зі зйомок ще однієї своєї програми "Вечір прем'єр", на яких з'явилася в дивовижному образі.
Як видно, на знімках Катя відображена під час зйомок, вона вся поглинена робочим процесом. Перед камерою зірка з'явилася в довгій білосніжній сукні шовкової текстури з незвичайним декором на плечах. Цей наряд красиво підкреслив кругленький животик і витончені плечі телеведучої. Свій образ вона доповнила стильним білим капелюшком.
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У підписі до фото Осадча розповіла про зйомки програми, а шанувальники тут же почали обсипати телезірку компліментами в коментарях: "Просто в захваті від вашої сукні та капелюха", "Катерина, як завжди, в цікавому положенні чарівна і прекрасна", "Образ шикарний", "Катя дуже красива", "Красива!", "Дуже гарна сукня", "Дуже красива", "Елегантно", "Шикарна Катя", "Чарівна і дуже ніжно красива! Вам неймовірно йде це плаття і капелюшок!".
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