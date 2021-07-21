Український актор і шоумен Юрій Горбунов показала, як стихія обрушилася на його заміський будинок
Як передає Politeka.net, кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
50-річний Горбунов зі своєю 37-річною дружиною Катею Осадчою живуть в елітному селищі під Києвом по сусідству з Потапом і Настею Каменських.
Юрій Горбунов записав відео, повертаючись додому зі своїм сином Іваном.
«Ой чорне небо чорне, ой чорне, почорніло. Люблю дивитися. Як зараз буде падати дощ», - наспівував шоумен, переінакшивши народну пісню.
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Небо дійсно виглядало лякаюче.
Пізніше злива таки хлинула. Горбунову пощастило вчасно дістатися додому.
"Ну, все, пішла спека. Дивіться, що робиться. Краса», - зазначив артист.
Відзначимо, особняк Горбунова і Осадчої розташований на затишній території площею 13,5 сотки. У сім'ї є басейн, гостьовий будиночок, галявини для відпочинку та дитячий майданчик.
Нагадаємо, Горбунов засвітив вагітну Осадчу в обтягуючій сукні, а потім втік від неї з сином.
Як повідомляла Politeka, Осадча з помітно кругленьким животом вразила кадрами на курорті: "звикнути важко..."
Також Politeka писала, що Горбунов, який відлетів від вагітної Осадчої, зізнався, про що шкодує.