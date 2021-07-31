Катя Осадчая опубликовала пост из пылающей Турции

Как сообщает Politeka.net, пожары в Турции распространились на территорию в южных провинциях, самый сильный пожар возник в Манавгате, который пользуется популярностью среди туристов.

В 50 километрах от города Анталия, где вспыхнули пожары, отдыхает украинская телеведущая Катя Осадчая. На своей странице в Instagram Катя Осадчая рассказала о своем состоянии в Турции, где пылают пожары.

Она написала в посте, что чувствует боль в спине из-за беременности и едва может справиться с жарой. Но в этом ей чудесно помогает плаванье.

"Я всегда любила заплывать за буйки:) а в этом году плавание - двойное спасение, и от жары и от нагрузок на спину", - отметила она.

На многочисленные вопросы поклонников о том, подобрался ли пожар к Белеку, телеведущая пока не ответила.

К своему посту она опубликовала несколько летних кадров из отдыха в Турции. Катя поделилась снимками в слитном купальнике насыщенного синего оттенка. Не забыла она и о шляпке, которая стала спасением в знойную жару. 37-летняя Осадчая сидит на фоне моря и лучезарно улыбается. Кадры вышли очень атмосферными. Животик ведущей уже заметно округлился.

"Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны. Пусть Иисусик охраняет всю вашу семью", "Красива, как всегда, звезда", "Цвет купальника- восторг, у нас с вами одно настроение","Жизнь слишком коротка и мимолетна, чтобы постоянно себе в чем-то отказывать", "Может все-таки нужно себя беречь", - писали в комментариях пользователи сети.

Напомним, Горбунов пошутил над беременной Осадчей, которая прижалась к нему в море.

Как Politeka писала, что Горбунов с беременной Осадчей покинули Украину, прихватив с собой сына.

Также Politeka сообщала, что беременная Осадчая и Горбунов неожиданно покинули Украину.