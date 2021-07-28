Украинский шоумен, продюсер и телеведущий Юрий Горбунов показал, как наслаждается отдыхом за границей

Как сообщает Politeka.net, на днях Горбунов вместе с беременной женой и маленьким сыном в очередной раз отправились в отпуск в Турцию. Артисты публиковали кадры из самолета, после чего поспешили на пляж.

На свежем фото Горбунов засветился с сыном Иваном, лицо которого звезды до сих пор не показывают публике. Телеведущий держал мальчика на руках, стоя по колено в воде. Они позировали на фоне водного автомобиля, на котором собирались кататься.

«Водные гонщики к победам готовы! Температура воздуха как раз подходит для водных соревнований +41», - подписал фото гордый отец.

В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

«Крутая у Вас температура, но море спасает!», «Хорошего вам отдыха», «Класс», «Юрасик и Ивасик - крутая мужская компания!», «Вы идеальный отец», «Вот это отдых!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов удивил новым образом и оригинальным антуражем: "Усы не нужны".

Как сообщала Politeka, Горбунов с беременной женой уехали из Украины, прихватив сына: «Наконец-то!».

Также Politeka писала, что Горбунов засветил свой особняк по соседству с Потапом: "Налетай!".