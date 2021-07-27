Український телеведучий Юрій Горбунов відправився на відпочинок зі своєю сім'єю

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram продюсера і шоумена з'явився кадр з сонячного пляжу. На фото Горбунов зняв тіні всіх членів сім'ї, які вирушили на море.

"Нарешті! Довгоочікувана відпустка! Відважна четвірка шпацірує по пляжу!",- підписав фото Горбунов.

Варто відзначити, що останнім часом зіркова парочка досить часто відпочиває за кордоном. Не виключено, що це пов'язано з цікавим становищем Осадчої, яка чекає третю дитину. У коментарях телеведучим залишили масу приємних слів.

"Раді за відважну четвірку!", "Шикарної відпустки", "Приємного і гарного Вам відпочинку особливо мамі, адже їй сил потрібно для двох", "Яка крута сім'я", "Ви так часто відпочиваєте", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що у відпустку зірки летіли бізнес-класом, про що Горбунов розповів у себе в сторіс. Також він показав, як вчить свого сина плавати в басейні.

Нагадаємо, що Горбунов на сильній спеці оголосив про важливі зміни: "Яка радість, що є...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав розкішний особняк по сусідству з Потапом: "налітай!".

Також Politeka писала, що Горбунов здивував своїм новим образом:"вуса не потрібні".