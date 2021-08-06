Шоумен Юрий Горбунов поделился радостным событием
Так, 50-летний муж ведущей Кати Осадчей "женил" своего племянника, отгуляв на свадьбе. Соответствующие кадры артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
"Теперь ты взрослый, мой дорогой племянник! Александр Горбунов! И Вероника Горбунова! Такой важный день в жизни! Счастья вам, дети! Люблю! #свадьба #бракосочетание #семья", - говорится в подписи.
На кадрах Юрий позировал рядом с молоденькой невестой в роскошном подвенечном платье, а также с женихом-красавчиком. Сначала парочка пофотографировалась со знаменитым родственником у входа в церковь, а затем в ресторане.
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Примечательно, что Осадчая, которая сейчас в положении, судя по всему, на вечеринке отсутствовала.
Пользователи обсуждают увиденное:
"Очки не в тему - и мне глаза режут... жених в очках от солнца...😎"
"Семейного счастья молодым!"
"Все круто! Кроме очков! Закрылся от ответственности! Жизнь впереди"
"Какие красивые молодята🤩🤩🤩 Поздравляю🥳🥳"
"Теперь настоящее «Скажене весілля» ❤️🤗"
"🔥совет да любовь💏"
Напомним, Осадчая показала, как и с кем развлекается, пока Горбунов на работе: "Скоро мама будет не очень нужна"
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