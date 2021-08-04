Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая находится на последних месяцах беременности, устроила битву купальников на отдыхе

Катерина Осадчая привыкла быть в центре внимания в роли телеведущей светского шоу и узнавать все пикантные детали скандалов и сплетен из прямых уст. Будучи в положении, звезда не прекратила участие в съемках и продолжает работать в привычном режиме.

А недавно телеведущая сделала вместе с мужем Юрием Горбуновым небольшой отпуск и отдохнула на курорте. Пока сам супруг уже уехал, звезда немного задержалась одна и даже успела привлечь внимание образами в купальниках.

Белоснежный купальник и розовый с оригинальным принтом – в сети предложили выбирать в битве купальников образ наиболее подходящий для Осадчей.

«Такая красивая женщина и такие купальники.( Кто Вам их подбирал. Ни первый ни второй... Нужно такую красоту явно одевать не в это... Извините; 2 🔥; 1 конечно; Дивно, що не битва капелюхів 👒; Ни первый и не второй; Хоть 1...хоть 2... все равно мальчик родиться; Не один не нравится; Она беременна?; Они оба яркие, в каждом есть свои плюсы.🔥», - ответили в сети.

Напомним, что Катя Осадчая вместе с сыном и Горбуновым попали в сказку: "За окном лето, а...".

Как сообщала Politeka, Осадчая в купальнике впечатлила видом, умудрившись сохранить талию: "Несмотря ни на что".

Также Politeka писала, что Осадчая рассказала, что происходит в Турции, где пылают пожары: "Жизнь слишком...".