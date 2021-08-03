Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая отдыхает с мужем Юрием Горбуновым и сыном в Турции, показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Осадчая с Горбуновым официально оформили отношения в 2017 году. У пары есть старшенький сын Иван, а сейчас Катя снова в интересном положении. Все семейство решило отдохнуть в Турции и перед отъездом в Киев телеведущая решила показать новый образ, написав пост в Инстаграм.

На новом фото Осадчая была в закрытом купальнике, шляпе и очках. Красотка так выгнулась, чтобы продемонстрировать свою талию на пляже.

"Лето мчится с бешеной скоростью, но цьго лета чувствуется время иначе, ведь ежедневно приближаемся к знакомству с новым человеком.

Ps новый навык в позировании, стать так, чтобы просматривалась талия", - написала Катя.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Наверное будет девочка", "Вам так идет беременность, вы просто огонь", "Так талия таки есть, несмотря ни на что. Здоровья, удачи", "Катюша, вы хорошая и изысканная и люксовая в любой позе и платья. Внутренняя свет, подпевает вашу красоту, ничто не может испортить", "У Вас очень круто получается прятать животик)Я всегда,когда смотрю фото,не сразу его замечаю)только некоторые фото показывают явно"

Напомним, Горбунов показал, как балует беременную Осадчую и сына на курорте

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Такде Politeka сообщала, что Горбунов с беременной Осадчей похвастались роскошным отдыхом в Турции



