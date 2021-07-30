Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались роскошным отдыхом в Турции

Как сообщает Politeka.net, на днях звезды всем семейством отправились отдыхать за границу. С собой они взяли маленького сына Ивана. На свежих фото Горбунов сидел на водном мотоцикле вместе со своим сыном. Было видно, что мальчик с нетерпением ждет поездки.

«Вперед, мой капитан! Быстрее ветра!», - подписал снимок Горбунов.

Осадчая тоже похвасталась снимком с отдыха. Красотка позировала в свободном платье на фоне пальм и зелени.

«Лето 2021, пока мама вдвоем», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов о ее внешнем виде.

«Катюня, кто у вас должен родиться? Я думаю мальчик», «Красивая», «Как всегда, непревзойденная», «Катя, вы вау», «Платье просто прекрасное, если можно, откройте тайну, кто мастер этого шедевра. Красота в простоте», «Просто богиня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов в отпуске пошалил с беременной Катей Осадчей: "Дельфин и русалка".

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов пошутил над беременной женой прямо в море: "Что за женщина...".

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