Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая похвастались роскошным отдыхом в Турции
Как сообщает Politeka.net, на днях звезды всем семейством отправились отдыхать за границу. С собой они взяли маленького сына Ивана. На свежих фото Горбунов сидел на водном мотоцикле вместе со своим сыном. Было видно, что мальчик с нетерпением ждет поездки.
«Вперед, мой капитан! Быстрее ветра!», - подписал снимок Горбунов.
Осадчая тоже похвасталась снимком с отдыха. Красотка позировала в свободном платье на фоне пальм и зелени.
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«Лето 2021, пока мама вдвоем», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов о ее внешнем виде.
«Катюня, кто у вас должен родиться? Я думаю мальчик», «Красивая», «Как всегда, непревзойденная», «Катя, вы вау», «Платье просто прекрасное, если можно, откройте тайну, кто мастер этого шедевра. Красота в простоте», «Просто богиня», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Горбунов в отпуске пошалил с беременной Катей Осадчей: "Дельфин и русалка".
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов пошутил над беременной женой прямо в море: "Что за женщина...".
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