Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча показали, як купаються в морі
Відомі телеведучі постійно ділилися кадрами свого напруженого графіка, передає Politeka.net. Примітно, що Осадча не залишає роботу, навіть перебуваючи на останніх місяцях вагітності.
Однак кілька днів тому подружжя все ж вирішило відправитися на курорт. Пара взяла з собою сина, Івана, і разом вони полетіли до Туреччини.
Зараз подружжя активно ділиться кадрами свого відпочинку.
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Так, на новому фото закохані купалися в морі. Осадча притулилася до Горбунова, і обидва посміхалися. Примітно, що Катя була в капелюшку, а також одягла яскраві прикраси на шию.
"Хто тут? Що за жінка в капелюсі де я її міг бачити? # Відпустка # літо # море", - зробив жартівливий підпис Горбунов.
За півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Фото класне", " Красива жінка в капелюсі 😍 гарного відпочинку❤️", " по телевізору 😍", " красиві, Юрій, так і жінка в капелюсі твоя! Весь світ знає, а ти не помічаєш? .. ❤️ Гена", " Без макіяжу ніяка.😊 ", "Дуже милі 😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. У пари в цьому ж році народився син, Іван. Стать майбутньої другої дитини подружжя поки невідома.
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