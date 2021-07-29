Відома зіркова пара українських телеведучих Юрій Горбунов та Катя Осадча продовжують радувати шанувальників ніжними фото з відпочинку

Як Politeka.net, 37-річна ведуча програм "Світське життя", "Голос країни" та "Голос діти" на телеканалі "1+1" разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким сином Іваном полетіли на відпочинок до Туреччини.

Як відомо, пара зараз очікує на появу другої дитини, тому намагаються більше приділяти часу собі та сину Івану.

Так, цього разу Катя Осадча показала, як відпочиває у Туреччині та поділилася новими світлинами. Попри все, Осадча пильно слідкує за фігурою та не їсть зайвого.

"Цього разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого 😅 поки тримаюсь 😅 фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?", - запитала Осадча у фанів.

Відома ведуча розповіла, що вони з сином та чоловіком проводять багато часу разом. Купаються в басейні, морі, їдять смаколики та гуляють нічним містом.





Катя опублікувала багато фото та відео у своїх stories. Шанувальники написали багато коментарів.

"Ні в чому собі не відмовляти) пити і їсти в будь-який час, але при цьому багато ходити, плавати і насолоджуватися життям. Зазвичай повертаюся худіше, ніж їхала)", " Добрий день)) Катюша, яка ти красуня, здоров'я вам з малятком ❤️", - пишуть фани.

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