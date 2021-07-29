Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча порадували ніжним фото з відпочинку в Туреччині
Популярний телеведучий Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною відправився на відпочинок до Туреччини зовсім недавно, проте вже порадував фанатів кадрами з відпустки. Пара зараз чекає швидкої появи на світ ще одну дитину, тому намагається приділити увагу собі ще більше.
У Горбунова і Осадчої вельми насичене Світське життя, адже обидва телеведучих постійно проводять час на зйомках і беруть участь у безлічі заходів. Між роботою подружжя встигають вирватися на відпочинок, що і показують в мережі.
"Зловив русалку! Поцілував! Солена😇» - пише Горбунов під спільним фото.
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"Дельфін і русалка🌊 🌞; яка ви чудова пара! Добре, що знайшли один одного !!! Приємно дивитися на вас; неймовірні ❤️😍; то вона вже засолена😂 🔥; Класні😍; дуже щирі почуття !!! надихаєте ❤; це так романтично❤️; рибка повинна бути солона, з присмаком солоду😍; дивишся на ваші щасливі обличчя і сам мимоволі посміхаєшся; цілуйте Катюшу частіше вона цього гідна!; Ви дуже хороші Катя набагато красивіше без макіяжу".
Зазначимо, Катя Осадча вже стала двічі мамою. Зараз ведуча ростить старшого сина Івана від першого шлюбу, і молодшого, Іллю, який з'явився в шлюбі з Юрієм Горбуновим.
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