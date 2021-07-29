Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая порадовали нежным фото из отдыха в Турции

Популярный телеведущий Юрий Горбунов вместе со своей супругой отправился на отдых в Турцию совсем недавно, однако уже порадовал фанатов кадрами из отпуска. Пара сейчас ждет скорого появления на свет еще одного ребенка, поэтому старается уделить внимание себе еще больше.

У Горбунова и Осадчей весьма насыщенная светская жизнь, ведь оба телеведущих постоянно проводят время на съемках и участвуют во множестве мероприятий. Между работой супруги успевают вырваться на отдых, что и показывают в сети.

«Поймал русалку! Поцеловал! Солена😇» - пишет Горбунов под совместным фото.

«Дельфин и русалка🌊🌞; Какая вы замечательная пара! Хорошо, что нашли друг друга !!! Приятно смотреть на вас; Невероятные ❤️😍; То она уже засолена😂🔥; классные 😍; Очень искренние чувства !!! вдохновляете ❤; Это так романтично❤️; Рыбка должна быть соленая, с привкусом солоду😍; Смотришь на ваши счастливые лица и сам поневоле улыбаешься; Целуйте Катюшу почаще она этого достойна!; Вы очень хорошие Катя гораздо красивее без макияжа».

Отметим, Катя Осадчая уже стала дважды мамой. Сейчас ведущая растит старшего сына Ивана от первого брака, и младшего, Илью, который появился в браке с Юрием Горбуновым.

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