Юрий Горбунов показал, что ожидало его на их с Катей Осадчей кровати

Как пишет Politeka.net, Юрий и Катя женились только в 2017 году. У пары уже есть сын Иван, а сейчас семейство ждет пополнение, ведь Осадча снова беременна. Но это не помешало им с сыном Иваном отправится на отдых в Турцию.

На новых сторис, которые Горбунов опубликовал в Инстаграм, Юрий зашел в спальню, показывая что там происходит. На большой кровати можно увидеть двух лебедей, которые были украшены цветами.

"Лебеди, лебеди, лебеди... Лебеди любви", - напевал Юрий.

Катя тоже поделилась в своем Инстаграм, как проводит время. Красотка позировала в легком белом платье, дополнив образ шляпкой и очками.

"Лето 2021. Пока мама вдвоем", - написала Осадчая.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы прекрасная", "Вау", "Как обычно, непревзойденная", "Вот как выглядит доброе утро".

Напомним, Горбунов пошутил над беременной Осадчей, которая прижалась к нему в море

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