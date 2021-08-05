Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала, как отдыхает в Турции

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая стала популярной телеведущей. Красотка в 2017 году вышла замуж за Юрия Горбунова и родила уже сына Ивана. Сейчас красотка второй раз беременна и ждет ребенка. Но телеведущая не забывает об Инстаграм и делится с фанатами новыми фото.

Так, Катя решила показать, как отдыхает в Турции. На фото можно увидеть Осадчую и сына Ивана. Парочка сидела в бассейне, где мама обнимала малыша.

"Мамино счастье :) так быстро растет, скоро мама будет не очень нужна, надо ловить моменты", - написала Осадчая.



"А папа уже на работе", - написал Горбунов.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мама всегда нужна. Я маме могу по 10 раз в день звонить", "Дети - это прекрасно", "У вас будет хорошая разница между детками, ещё будете благодарны его самостоятельности, а пока да нужно кайфовать они так быстро растут, хотя кому я рассказываю ваш старый сын тому пример, уже мужчина".

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