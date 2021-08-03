Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая находится на последних месяцах беременности, показала, как осталась отдыхать в Турции без мужа

Как сообщает Politeka.net, Осадчая и Юрий Горбунов полетели в очередной отпуск к морю. Правда, Горбунов был вынужден преждевременно прервать отпуск, чтобы участвовать в съемках. У себя в Инстаграм шоумен опубликовал фото из гримерки, подписав его: «С корабля на бал».

Осадчая в это время продолжила нежиться на солнышке в Турции. Она показала себя в раздельном купальнике без капли макияжа, впечатлив отдохнувшим видом. Загорелая кожа Осадчей красиво гармонировала с естественным румянцем артистки. Образ дополняли украшения в морской тематике.

Как известно, Осадчая в данный момент беременна третьим ребенком. Парочка долгое время скрывала интересное положение телеведущей. Это будет уже второй общий с Юрием Горбуновым ребенок. Также у Кати есть сын от первого брака.

Напомним, что Катя Осадчая вместе с сыном и Горбуновым попали в сказку: "За окном лето, а...".

Как сообщала Politeka, Осадчая в купальнике впечатлила видом, умудрившись сохранить талию: "Несмотря ни на что".

Также Politeka писала, что Осадчая рассказала, что происходит в Турции, где пылают пожары: "Жизнь слишком...".