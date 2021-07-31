Катя Осадча опублікувала пост з палаючої Туреччини

Як повідомляє Politeka.net, пожежі в Туреччині поширилися на територію в південних провінціях, найсильніша пожежа виникла в Манавгаті, який користується популярністю серед туристів.

У 50 кілометрах від міста Анталія, де спалахнули пожежі, відпочиває українська телеведуча Катя Осадча. На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча розповіла про свій стан у Туреччині, де палають пожежі.

Вона написала в пості, що відчуває біль у спині через вагітність і ледь може впоратися зі спекою. Але в цьому їй чудово допомагає плавання.

"Я завжди любила запливати за буйки:) а в цьому році плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - зазначила вона.

На численні запитання шанувальників про те, чи підібралася пожежа до Белека, телеведуча поки не відповіла.

До свого посту вона опублікувала кілька літніх кадрів з відпочинку в Туреччині. Катя поділилася знімками у злитному купальнику насиченого синього відтінку. Не забула вона і про капелюшок, яка стала порятунком в спекотну спеку. 37-річна Осадча сидить на тлі моря і променисто посміхається. Кадри вийшли дуже атмосферними. Животик ведучої вже помітно округлився.

"Дуже красиве фото. Катя, ви прекрасні. Нехай Ісусик охороняє всю вашу сім'ю", " Красива, як завжди, зірка", "Колір купальника-захват, у нас з вами один настрій", "Життя занадто коротке і швидкоплинне, щоб постійно собі в чомусь відмовляти", "Може все-таки потрібно себе берегти", - писали в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, Горбунов пожартував над вагітною Осадчою, яка притулилася до нього в море.

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