Українська телеведуча Катя Осадча, яка відпочиває з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином у Туреччині, показала новий образ

Як пише Politeka.net, Осадча з Горбуновим офіційно оформили відносини в 2017 році. У пари є старшенький син Іван, а зараз Катя знову в цікавому положенні. Все сімейство вирішило відпочити в Туреччині і перед від'їздом до Києва телеведуча вирішила показати новий образ, написавши пост в Instagram.

На новому фото Осадча була в закритому купальнику, капелюсі і окулярах. Красуня так вигнулася, щоб продемонструвати свою талію на пляжі.

"Літо мчить з шаленою швидкістю, але цьго літа відчувається час інакше, адже щодня наближаємося до знайомства з новою людиною.

Ps новий навик в позуванні, стати так, щоб проглядалася талія", - написала Катя.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "напевно буде дівчинка", "Вам так йде вагітність, ви просто вогонь", " так талія таки є, незважаючи ні на що. Здоров'я, удачі", " Катюша, ви хороша і вишукана і люксова в будь-якій позі і сукні. Внутрішнє світло, підспівує вашу красу, ніщо не може зіпсувати", "У Вас дуже круто виходить ховати животик) Я завжди, коли дивлюся фото, не відразу його помічаю) тільки деякі фото показують явно".

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