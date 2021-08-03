Известная телеведущая Катя Осадчая показала яркое фото с отдыха на море

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телезвезда, автор и ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая сейчас находится в интересном положении. В какой-то момент скрывать беременность стало невозможно, так что теперь красотка активно выкладывает в Instagram яркие фото из своей личной и профессиональной жизни.

Так, в этот раз Екатерина поделилась в сети очаровательным кадром с отдыха на море. На снимке она запечатлена на пляжном шезлонге в ярком полосатом купальнике, который красиво подчеркнул округлившийся животик. Свой образ звезда дополнила милой шляпкой и солнцезащитными очками, а на ее лице лучезарная улыбка.

В подписи к фото Осадчая написала: "Интенсивное лето. Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя, даже ремонт почти закончен. Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак, обед и ужин, много съемок и даже отпуск. Но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур".

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