Телеведущий Юрий Горбунов показал себя, рассказав об отпуске

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов отправился на отдых с беременной женой Катей Осадчей и сыном Иваном. Как и супруга, телеведущий активно делится отдыхом с фанатами в Инстаграм, показывая самое интересное.

На новом фото Юрий показался в футболке и очках, позируя у бассейна. Горбунов решил рассказать об отпуске, опубликовал снимок в Инстаграм:

"Каждый раз когда заканчивается отпуск, говоришь себе - чем быстрее этот закончится, тем быстрее новый начнется! Работает не всегда, ибо новой надо дождаться !! Вы как преодолеваете желание отдыхать еще?", - написал Юрий.

"Сколько бы не было суждено загорать, но время возвращаться домой. К работе. Турция, ты была прекрасной, мы говорим спасибо. До встречи в Киеве", - сказал Горбунов в сторис.

Фанаты поставили тысячи лайков и не писали комментарии.

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