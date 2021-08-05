Ведущая Катя Осадчая с семьей выбрала не лучшее время и место для отдыха

37-летняя звезда, которая как известно сейчас находится в положении, вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отправилась отдыхать в Турцию. Семья разместилась в пятизвездочном отеле Kaya Palazzo Golf Resort в Белеке. Никакие пожары, бушующие в настоящее время в стране, не остановили звездную пару.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Осадчая рассказала, как проходит их отдых, передает Politeka.net. Так, по словам Кати, Горбунов был вынужден покинуть их и вернуться в Украину из-за рабочих моментов.

"Папа уехал, Иван за старшего", - ведущая показала сыночка, плавающего с надувным кругом в бассейне.

Также звезда показала свой необычный обед, пожаловалась на дикую жару (до 41 градуса) и рассказала последние новости о пожарах.

"Две новости: вечером можно отдохнуть от жары, и пожар, который был в 50 км от нас, погасили", - сообщила она.

Судя по всему, из-за солнцепека Катя выбирается на прогулку только, когда садится солнце. Она похвасталась видом с пляжа на янтарный закат, показав свой вечерний лук - легкое белое платье, соломенную шляпку и крупные черные очки.

Ранее в Сети обнародовали список с запрещенными для посещения лесными массивами из-за угрозы пожара. В него вошли Анталия, Стамбул, Измир, Ушак и другие. Сильные очаги вспыхнули в горах Антальи в конце июля, ветер быстро разнес пламя на большой территории, борьба с ЧП в Турции продолжается.

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