Супруг Екатерины Осадчей Юрий Горбунов показал, как веселился на концерте вместе с "НеАнгелами"

Популярный телеведущий Юрий Горбунов ведет активную светскую жизнь, как и его супруга Катерина Осадчая. Артисты постоянно выступают на сцене, принимают участие в различных шоу и успевают сниматься на телепередачах.

Сейчас супруга Горбунова ждет скорого появления на свет еще одного ребенка, и даже несмотря на это вечно находится в разъездах и дома не сидит. Недавно пара побывала на море в отпуске, однако Горбунов уехал оттуда раньше, чем супруга. Так, Юрий отправился на работу в Днепр, где очевидно выступал принимал участие на концерте.

После этого артист засветился в зале, когда наблюдал за артистами. В Сторисах Горбунов показал, как насладился выступлением группы «НеАнгелы», отправившейся в последний тур (это прощальный совместный тур для артисток, ведь группа распалась).

«Ну что вам сказать - втягиваться в работу тяжеловато!! Особенно когда с корабля на бал! # Работа # лето # съемки» - написал Горбунов под кадром, что выставил в профиле.

«А, если с корабля в шахту?; Как мне это знакомо состояние; Постарел Юрчик !!; эту любовь не победить; А что там за обувь на заднем фоне ????)))))) Что за девушка с Вами, Катя еще на море !!» - пишут пользователи.

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