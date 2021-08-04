Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая сейчас отдыхают в Турции, и делятся кадрами в сети, вызывая обсуждения

Катя Осадчая в третий раз забеременела, и сейчас в ожидании малыша находятся не только она с мужем, но и поклонники пары, передает Politeka.net.

Звезда пока не раскрывает пол будущего ребенка, но известно, что она уже мама двоих сыновей - Ильи - от первого барака, и Ивана - от Юрия Горбунова.

В Сети постоянно гадают, кого ждет телеведущая.

На новом фото в Инстаграм Осадчая позировала в белом купальнике, демонстрируя свой животик. Завершили образ различные аксессуары.

"Лето мчится с бешеной скоростью, но этим летом чувствуется время иначе, ведь ежедневно приближаемся к знакомству с новым человеком 😅

P. S. новый навык в позировании, встать так, чтобы просматривалась талия 😂", - написала Катя.

У поклонников указанный снимок произвел настоящий фурор. Пользователи сети стали делать комплименты знаменитости, и пытаться определить по животу пол будущего малыша, а также говорили, что из-за ракурса не заметили, что она бременна.

"Наверное будет девочка 👏", "Вы даже очень хорошенькая ❤️ и талия у Вас замечательная 🔥", "Вам так идёт беременность, вы просто 🔥🔥👍😉", "Снова мальчик? 😍", "Катя, вы прекрасная 🔥",

"Увидела фото и подумала, что древнее, потому живота нет. А оно вон: удачная поза 🤗", - написали пользователи сети.

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