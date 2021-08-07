Юрий Горбунов появился вместе с солисткой KAZKA Александрой Зарицкой и Машей Ефросининой

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским телеведущим. Пока супруга Екатерина возвращается домой из отдыха, Юрий работает.

На новом фото, которое Горбунов опубликовал в Инстаграм, телеведущий был с Ефросининой и Зарицкой. Три обнималось, позируя для селфи. Юрий был в пиджаке и рубашке, а Александра надела платье. Все трое улыбались для фотографии.

"Работа. Сказочная суббота", - написал Горбунов под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сказочная", "Супер".

У себя в сторис Юрий показал еще один снимок. На нем Горбунов был в пиджаке, снимая себя на телефон перед зеркалом. Как можно понять, телеведущий находился в КВЦ "Парковый".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций для взаимодействия.

Напомним, Осадчая показала, как и с кем развлекается, пока Горбунов на работе

А еще Politeka писала, что Юрий Горбунов обнародовал кадры со свадьбы, невеста настоящая красотка

Также Politeka сообщала, что Осадчая засветила развлечения с сыном, пока Горбунов не видит



