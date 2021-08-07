Вынужденный вернуться к работе Юрий Горбунов после отпуска заинтриговал кадрами во время съемок

Как известно, Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном Ваней полетели в отпуск в Турцию. Семейство наслаждалось отдыхом и успело сделать немало совместных счастливых фото.

Однако ведущему пришлось вернуться в Украину из-за работы.

Пока беременная третьим ребенком Катя Осадчая старается по полной насладиться этим летом ее супруг уже активно втягивается в рабочий процесс.

Так, во время съемок Юрий показал себя в нелепых одеждах.

На первом снимке шоумен позирует сидя на диване в рубашке и атласных брюках. На втором кадре – на нем одеты обтягивающие лосины и сапоги.

«Гидрокостюмчик не нужен?», - спросил он фанатов.

Если судить по третьему кадру, то в таком наряде Юрий будет погружаться в воду.

Напомним, Осадчая показала, как и с кем развлекается, пока Горбунов на работе: "Скоро мама будет не очень нужна"

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