Вимушений повернутися до роботи Юрій Горбунов після відпустки заінтригував кадрами під час зйомок
Як відомо, Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з сином Ванею полетіли у відпустку до Туреччини. Сімейство насолоджувалося відпочинком і встигло зробити чимало спільних щасливих фото.
Однак ведучому довелося повернутися в Україну через роботу.
Поки вагітна третьою дитиною Катя Осадча намагається по повній насолодитися цього літа її чоловік вже активно втягується в робочий процес.
Так, під час зйомок Юрій показав себе в дивному одязі.
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На першому знімку шоумен позує сидячи на дивані в сорочці і атласних брюках. На другому кадрі - на ньому одягнені обтягуючі лосини і чоботи.
"Гідрокостюмчик не потрібен?",- запитав він фанатів.
Якщо судити по третьому кадру, то в такому вбранні Юрій буде занурюватися у воду.
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