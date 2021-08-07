Вимушений повернутися до роботи Юрій Горбунов після відпустки заінтригував кадрами під час зйомок

Як відомо, Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з сином Ванею полетіли у відпустку до Туреччини. Сімейство насолоджувалося відпочинком і встигло зробити чимало спільних щасливих фото.

Однак ведучому довелося повернутися в Україну через роботу.

Поки вагітна третьою дитиною Катя Осадча намагається по повній насолодитися цього літа її чоловік вже активно втягується в робочий процес.

Так, під час зйомок Юрій показав себе в дивному одязі.

На першому знімку шоумен позує сидячи на дивані в сорочці і атласних брюках. На другому кадрі - на ньому одягнені обтягуючі лосини і чоботи.

"Гідрокостюмчик не потрібен?",- запитав він фанатів.

Якщо судити по третьому кадру, то в такому вбранні Юрій буде занурюватися у воду.

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