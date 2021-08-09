Шоумен Юрій Горбунов поділився кадрами зі зйомок " скаженого весілля»

50-річний укрінський артист і продюсер опублікував нові сторіс у своєму мікроблозі в Instagram, передає Рoliteka.net.

Як відомо, першу частину фільму глядачі побачили в 2018 році. А 25 лютого 2021 року на екрани вийшла фінальна частина кінотрилогії «Скажене весілля». Юрій Горбунов зіграв у фільмі тамаду Назарія Запухляка. Також він виступив продюсером.

Стрічка створена компаніями FILM.UA та Prototype Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

На карах, які Горбунов показав в Instagram, він зображений поруч з актором Назаром Задніпровським, який зіграв директора краєзнавчого музею, батька наречених Василя Сердюка.

Горбунов поділився робочими моментами, і показав, як переглядають відзнятий матеріал прямо на майданчику.

На іншому фото Горбунов позує поруч зі сценаристом «Скаженого весілля» Миколою Куциком.

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