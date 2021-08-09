Шоумен Юрий Горбунов поделился кадрами со съемок «Скаженного весілля»

50-летний укринский артист и продюсер опубликовал новые сторис в своем микроблоге в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

Как известно, первую часть фильма зрители увидели в 2018 году. А 25 февраля 2021 года на экраны вышла финальная часть кинотрилогии «Скажене весілля». Юрий Горбунов сыграл в фильме тамаду Назария Запухляка. Также он выступил продюсером.

Лента создана компаниями FILM.UA и Prototype Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

На карах, которые Горбунов показал в Инстаграм, он запечатлен рядом с актером Назаром Заднипровским, который сыграл директора краеведческого музея, отца невест Василия Сердюка.

Горбунов поделился рабочими моментами, и показал, как просматривают отснятій материал прямо на площадке.

На другом фото Горбунов позирует рядом со сценаристом «Скаженого весілля» Николаем Куциком.

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