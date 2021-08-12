Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился в сети новым фото
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным ведущим и актером. Также он попробовал себя в роли продюсера в фильмах "Скажене весілля", в которых и снимался. Там у него была роль Назария Запухляка.
На этот раз артист поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Юрий стоит на фоне зеленого сада в черном смокинге с бабочкой.
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Кто-то считает, что когда человек надевает костюм-то он уже красивый!
Я, в костюмах и смокингах одет из 365 дней - 180.", подписал публикацию телеведущий.
Поклонники завалили Юрия приятными словами в комментариях и отметили, как ведущему идет официальный стиль в одежде: "Вам очень идет", "Так суперово", "Очень красиво", "Огонь", "Правда, идет", "Юра, есть концепт фильма в жанре motivation-up. Давайте снимем."
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