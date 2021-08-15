Юрий Горбунов показал, как одеваться этим летом и выглядеть помолодевшим

Как сообщает Politeka.net, знаменитые супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая ждут пополнения в семье - у них вскоре должен родиться второй общий ребенок.

На последнем фото в Instagram пользователи сети заметили, счастливого телеведущего, который рядом с женой выглядет помолодевшим и не скажешь, что ему 50 лет.

Телеведущий предпочел удобный летний лук. Юрий Горбунов позировал среди буйства раскидистых деревьев в наряде светлых тонов. Он облачился в белую футболку свободного кроя и штаны в тон к верху наряда. Идеальный выбор для жаркого лета! К слову, белая футболка отлично "впишется" в любой образ, независимо от цветотипа.

Пользователи в сети похвалили телеведущего за хороший вкус в выборе одежды. Многие комментаторы заметили, что выглядит он помолодевшим и счастливым. Фолловеры ведущего считают, что главная заслуга в этом его жены Кати Осадчей.

"Возле Кати помолодел", "Молодеете с каждым годом", "Цвет настроения белый", "Когда заканчивается-грустим,но строим планы на будущее.и очень часто пересматривает фотки", - писали комментаторы.

Напомним, что Горбунов удивил пародией под Фредди Меркьюри.

Как Politeka писала, что Осадчая показала третьего ребенка, украинцы тронуты.

Также Politeka сообщала, что Осадчая в мокрой кофточке устроила "жару" в бассейне: фото.