Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показалась на необычном фото

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий пожелились в 2017 году. У пары есть сын Иван, а сейчас Осадчая ждет второго ребенка. Беременная красотка решила показать, как необычно сделала фото сразу с двумя детьми.

На новом фото Катя сфотографировала свою тень, став боком, чтобы видно было живот. Рядом была тень сына, который прикоснулся к маме руками. На втором фото Осадчая с Иваном просто держались за руки.

"Трое в тенях :) приближения знакомства с новым членом семьи, волнующий момент для всех", - написала Катя под фотографией.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хотя бы один комментарий нормальный, один спам. Счастливого вам ожидания, Екатерина!", "Катенька, ты очаровательна. Материнство тебе к лицу", "Нет ничего прекрасней, чем беременная женщина", "Пусть будет легко", "Счастливой встречи", "Уже совсем скоро, пусть все будет хорошо".

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