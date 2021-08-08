До чего же хороша!

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, что произошло с ее внешностью во время отпуска

Как передает Politeka.net, звезда находится на последних сроках беременности. Вместе со своим мужем Юрием Горбуновым она наслаждалась отдыхом возле моря.

На свежем фото красотка показала, как изменил ее отпуск. Она опубликовала фото в купальнике, похваставшись загорелой кожей. Так как Катя от природы светлая, ее волосы и брови практически полностью выгорели на солнце. Это прекрасно видно на фото, для которого телеведущая позировала без косметики.

«Выцветшие брови, тонна арбуза :) и километры открытой воды - отпуск удался, а вы уже были в отпуске, или только собираетесь?», - обратилась Осадчая к поклонникам.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Нет ничего красивее», «Красотка», «Такие все красавицы дома», «Такая настоящая, вам очень идет беременность», «А арбуз это must have летом», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Осадчая показала, как проводит время, пока муж на работе: "Скоро мама будет не очень нужна".

Еще Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как развлекает маленького сына: "В нашей жизни...".

Также Politeka сообщала, что Осадчая показала, как играет с сыном, пока Горбунов не видит.