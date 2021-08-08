Телеведуча Катя Осадча показала, як проводить час на відпочинку з сином

Як передає Politeka.net, новими фото знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Зіркове сімейство телеведучих виховують двох синів - старшого Іллю і молодшого Івана, який з'явився на світ у 2017 році. Пара також чекає третього малюка.

Зараз Осадча і Горбунов вирушили на відпочинок до Туреччини, де живуть в розкішному готелі "все включено" розташованому на березі Середземного моря недалеко від Анталії.

На опублікованих кадрах Катерина постала в чорному злитому купальнику, сидячи в басейні.

Повністю насолодитися сонячними ваннами і відпочинком Осадчої не дав 4-річний Ваня, який захотів погратись з мамою.

"Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? У нашому житті самий порядок наводить садок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається", - поділилася телеведуча враженнями.

Шанувальники телеведучої були захоплені майбутньою мамою, а деякі навіть почали вгадувати стать її майбутньої дитини.

"Катя, ви тут добре виглядаєте на фото у вас точно буде дівчинка і буде такою ж красивою як і ви", "це так прекрасно. Реальність вийшла навіть краще"," на відпочинку дітям можна дозволити та побешкетувати, вдома то все дисципліна, нехай користуються нашою слабкістю", - писали в коментарях під постом.

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