Телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит время на отдыхе с сыном

Как передает Politeka.net, новыми фото знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.



Звезедное семейство телеведущих воспитывают двух сыновей - старшего Илью и младший Иван, который появился на свет в 2017 году. Пара также ждет третьего малыша.

Сейчас Осадчая и Горбунов отправились на отдых в Турцию, где живут в роскошном отеле "все включено" расположенном на берегу Средиземного моря недалеко от Антальи.

На опубликованных кадрах Екатерина предстала в черном слитном купальнике, сидя в бассейне.

Полностью насладится солнечными ваннами и отдыхом Осадчей не дал 4-летний Ваня, который захотел поиграть с мамой.

"Ожидания vs реальность. А как вы отдыхаете с детьми? В нашей жизни самый порядок наводит садик, ведь там дисциплина, а на отдыхе она где-то девается", - поделилась телеведущая впечатлениями.

Поклонники телеведущей были восхищены будующей мамой, а некоторые даже начали угадывать пол ее будущего ребенка.

"Катя, вы здесь хорошо выглядите на фото у вас точно будет девочка и будет такой же красивой как и вы", "Это так прекрасно. Реальность вышла даже лучше", "На отдыхе детям можно позволить и пошалить, дома то все дисциплина, пусть пользуются нашей слабостью", - писали в комментариях под постом.

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