Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як відпочиває в Туреччині

Як пише Politeka.net, Катя Осадча стала популярною телеведучою. Красуня в 2017 році вийшла заміж за Юрія Горбунова і народила вже сина Івана. Зараз красуня вдруге вагітна і чекає дитину. Але телеведуча не забуває про Instagram і ділиться з фанатами новими фото.

Так, Катя вирішила показати, як відпочиває в Туреччині. На фото можна побачити Осадчу і сина Івана. Парочка сиділа в басейні, де мама обіймала малюка.

"Мамине щастя:) так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - написала Осадча.



"А тато вже на роботі", - написав Горбунов.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мама завжди потрібна. Я мамі можу по 10 разів на день дзвонити", "діти - це прекрасно", "у вас буде хороша різниця між дітками, ще будете вдячні його самостійності, а поки так потрібно кайфувати вони так швидко ростуть, хоча кому я розповідаю ваш старий Син тому приклад, вже чоловік".

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