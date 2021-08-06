Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, похвалилася кадрами відпочинку з сином
Зараз 37-річна телеведуча відпочиває в Туреччині і ділиться з фоловерами сонячними кадрами, передає Politeka.net.
Катя Осадча-дружина українського шоумера і актора Юрія Горбунова. Зараз вона знаходиться на останніх місяцях вагітності, скоро в родині буде поповнення. А поки Осадча намагається максимально приємно провести час зі своїм чотирирічним сином Іваном на турецькому курорті.
На нових кадрах Осадча показала, як вони граються в басейні. Схоже дитина розійшовся і навіть хлюпнув мамі водою в обличчя.
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«А як ви проводите час з дітьми?"- запитала вона.
Також телеведуча похвалилася, як її дитина плаває.
Цього разу Юрій Горбунов не зміг скласти їм компанію. Крім роботи, він був присутній на весіллі свого племінника в Івано-Франківську.
Нагадаємо, Юрій Горбунов оприлюднив кадри з весілля, наречена справжня красуня: "щастя молодим".
Як повідомляла Politeka, Горбунов "тусить" з Неангелами, поки Каті Осадчої немає в Києві.
Також Politeka писала, Горбунов показав, як балує вагітну Осадчу і сина на курорті.