Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, похвалилася кадрами відпочинку з сином

Зараз 37-річна телеведуча відпочиває в Туреччині і ділиться з фоловерами сонячними кадрами, передає Politeka.net.

Катя Осадча-дружина українського шоумера і актора Юрія Горбунова. Зараз вона знаходиться на останніх місяцях вагітності, скоро в родині буде поповнення. А поки Осадча намагається максимально приємно провести час зі своїм чотирирічним сином Іваном на турецькому курорті.

На нових кадрах Осадча показала, як вони граються в басейні. Схоже дитина розійшовся і навіть хлюпнув мамі водою в обличчя.

«А як ви проводите час з дітьми?"- запитала вона.

Також телеведуча похвалилася, як її дитина плаває.

Цього разу Юрій Горбунов не зміг скласти їм компанію. Крім роботи, він був присутній на весіллі свого племінника в Івано-Франківську.

Нагадаємо, Юрій Горбунов оприлюднив кадри з весілля, наречена справжня красуня: "щастя молодим".

Як повідомляла Politeka, Горбунов "тусить" з Неангелами, поки Каті Осадчої немає в Києві.

Також Politeka писала, Горбунов показав, як балує вагітну Осадчу і сина на курорті.