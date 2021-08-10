Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала себя в невероятно горячем образе

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий решили официально оформить отношения еще в 2017 году. После этого красотка родила сына Ивана. Сейчас Осадчая снова в интересном положении, но это не помешало телеведущей съездить в отпуск. Также не забывает Катя и об Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным в своем блоге, на который подписаны сотни тысяч украинцев.

На новых фото Осадчая позировала в мокрой блузе. Красотка выгибалась у водички, впечатляя своей красотой.

"Ничего не предвещало таких горячих кадров. Спасибо", - написала Осадчая под фотографией.

"И мокрой одежды", - добавила Катя под вторым снимком, который также оставила наа своей страничке в сторис Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами.

Напомним, малолетний сын Осадчей гоняет под стенами роскошного особняка родителей на собственном авто

А еще Politeka сообщала, что Осадчая засветила развлечения с сыном, пока Горбунов не видит

Также Politeka писала, что беременная Осадчая в Турции сообщила о ситуации с пожаром недалеко от их отеля



