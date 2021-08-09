Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает дома с сыном после курорта

Катерина является неизменной телеведущей программы «Світське життя», поэтому всегда в курсе всех событий и постоянно ездит на различные мероприятия, чтобы взять интервью. Недавно Осадчая отправилась в небольшой отпуск с сыном и мужем, где провела несколько ярких дней.

По возвращению из отдыха Катерина показала, как изменился ее внешний вид и как сильно она за это время загорела. Поскольку звезда находится на последних сроках беременности, то старается демонстрировать больше лицо, не делая акцент на фигуре.

Так, в этот раз на серии кадров Осадчая похвасталась домашним «курортом» с сыном и садом, которым полюбовалась в солнечный день. Как видно, мальчик наслаждался отдыхом, как и мама, проезжая в саду на своей мини-машине.

«Детские радости, радости мамы… Дома тоже курорт» - написала Катерина под снимками.

Также Катерина показала, как изменил ее отпуск. Она опубликовала фото в купальнике, похваставшись загорелой кожей.

«Выцветшие брови, тонна арбуза :) и километры открытой воды - отпуск удался, а вы уже были в отпуске, или только собираетесь?», - обратилась Осадчая к поклонникам.

Напомним, что Осадчая показала, как проводит время, пока муж на работе: "Скоро мама будет не очень нужна".

Еще Politeka писала, что Осадчая в купальнике показала, как развлекает маленького сына: "В нашей жизни...".

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