Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился нежным снимком с женой Катей Осадчей

Как пишет Politeka.net, о том, что Горбунов и Осадчая официально поженились стало известно в феврале 2017 года. Юрий Горбунов - второй муж Екатерины. В 2001 году она вышла замуж за бизнесмена и нардепа Олега Полищука и родила от него сына Илью, но через три года их брак распался.

Через 13 лет после первого развода Катя вышла за Горбунова и родила сына Ивана, которого старательно скрывают от чужих глаз. Позже выяснилось, что Катя беременна в третий раз и они с Горбуновым ждут появления малыша.

Так, Юрий Горбунов часто делится снимками с женой у себя в Instagram. На этот раз он опубликовал нежное селфи с Осадчей, чем вызвал восхищение у поклонников.

"Счастья Вам! Любви 😍 ", "очень красивые 😍 ", "звезды ❤️ ", " такой вид имеет счастье!!!🔥 ",- пишут в сети.

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